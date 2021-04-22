Сенат Чехії хоче розірвати угоду про співпрацю з Росією [ Редактировать ]
Дипломатична війна між Москвою і Прагою триває. Чехія обмежить число працівників російського посольства - відповідно до штату чеського представництва в Москві. Про це заявив міністр закордонних справ країни. Раніше в Кремлі проігнорували вимогу Праги та зазначили - нікого повертати не будуть.
Водночас Сенат Чехії запропонував уряду розірвати угоду про дружні відносини та співпрацю з Росією, ухваливши відповідну резолюцію.
Нагадаю, Прага звинуватила Кремль в організації вибуху на складі боєприпасів у 2014 та видворила з країни 18 російських дипломатів, які працювали на спецслужби РФ.
Росія у відповідь оголосила персонами нон ґрата 20 співробітників чеського посольства в Москві.
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