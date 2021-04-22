В Тернополь ослабят карантин: что разрешат с 26 апреля [ Редактировать ]
С понедельника, 26 апреля, в Тернополе ослабят карантинные ограничения. Такое решение принял городской штаб для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба городского совета Тернополя.
Так, с 26 апреля в городе должны:
- возобновить очное обучение учащихся 5-11 классов;
- возобновить работу кафе и ресторанов, запретив работу после 22:00 и до 7:00, с запретом проведения расчетных операций после 21:00 (исключение - доставка и работа и "на вынос")
Отметим, что с 24 апреля город восстанавливает ургентную хирургическую и травматологическую медпомощь в больнице скорой помощи.
Также на заседании внесли предложение открыть на базе городской больницы №3 отделение для реабилитации пациентов с постковидным синдромом.
Сейчас Тернопольская область находится в "оранжевой" зоне карантина.
Ранее сообщалось, что Украина прошла пик третьей волны коронавируса. Также в Министерстве здравоохранения напомнили, кому нельзя делать прививки от COVID.
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