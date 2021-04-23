Впервые в истории науки ученые оценили численность и распространение китов и дельфинов в Средиземном и Черном морях. Об этом сообщает в Facebook организация по защите окружающей среды "Дельфины Азовского и Черного морей".

В Черном море исследование охватило более 60% всей территории. На его акватории живут:

41 000 дельфинов-афалин;

118 000 обычных дельфинов;

94 000 морских свиней.

Оценка количества млекопитающих еще будет скорректирована из-за вероятности их ныряния в воду во время подсчета, поэтому окончательное число может вырасти.

По предварительному выводу ученых, популяция черноморских китоподобных за последние 20 лет не сократилась, что "дает основания для осторожного оптимизма относительно их будущего".

В Средиземном море подсчет охватил 77% акватории. На этой территории живет более 600 000 китоподобных, в том числе:

1700 усатых китов-финвалов;

1500 кашалотов;

3700 клюворыловых китов;

6000 гринд, или черных дельфинов;

66 000 обычных дельфинов;

76 000 дельфинов-афалин.

В исследовании участвовали более 100 ученых из всех прибрежных стран, 10 самолетов и 6 кораблей. Украину в исследовании представлял Украинский научный центр экологии моря в Одессе и Институт зоологии имени Шмальгаузена.

Ранее "Подробности" писали о том, что Черноморское побережье Краснодарского края усеяло трупами дельфинов и птиц. Видео с жуткими кадрами массово публиковали в сети местные жители.