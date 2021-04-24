YouTube заблокировал каналы ZIk, "112 Украина" и NewsOne [ Редактировать ]
В субботу, 24 апреля, утром YouTube заблокировал каналы, которые принадлежат соратнику Виктора Медведчука - народному депутату Тарасу Козаку. Об этом свидетельствуют трансляции в YouTube.
Так, при переходе на страницы ZIk, "112 Украина" и NewsOne сообщается, что каналы не доступны для просмотра на территории Украины.
"Контент заблокирован в домене вашей страны по требованию государственных органов", - говорится в сообщении.
Напомним, 3 февраля Министерство культуры направило в YouTube обращение с просьбой заблокировать страницы телеканалов 112, ZIK и NewsOne.
Также мы писали о том, что Зеленский отключил от вещания телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZiK.
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