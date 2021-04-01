В ходе первого в мире генетического исследования исследователи из Австралийского центра точного здоровья при Университете Южной Австралии обнаружили, что длительное и обильное потребление кофе - шесть или более чашек в день - может увеличить количество жиров в вашем организме, что значительно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, передает newsyou.info.

"Безусловно, ведется много научных споров о плюсах и минусах кофе, но важно полностью понять, как один из самых широко потребляемых напитков в мире может повлиять на наше здоровье", - говорит профессор Хиппенен.

Кафестол в основном присутствует в нефильтрованном пиве, турецком и греческом кофе, но он также в эспрессо, который является основой для большинства кофе, приготовленного баристами, включая латте и капучино. В фильтрованном и растворимом кофе кафестола нет или очень мало, так что с точки зрения воздействия на липиды это хороший выбор кофе.

Важно отметить, что кофейная липидная ассоциация дозозависимая: чем больше вы пьете нефильтрованный кофе тем больше повышает ваши липиды крови, поставив вас на более высоком риске сердечно-сосудистых заболеваний.

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