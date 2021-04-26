Еще одна область намерена покинуть "красную" зону карантина [ Редактировать ]
На этой неделе в Украине хотят сократить "красную" зону карантина. Из этой зоны может выйти Черниговская область. Об этом заявил мэр Чернигова Владислав Атрошенко, сообщает издание "Высокий вал".
В понедельник, 26 апреля, в городе протестовали предприниматели из-за жестких карантинных ограничений. К протестующим вышел городской глава Владислав Атрошенко. Он отметил, что несколько дней подряд уровень заболеваемости коронавирусом в городе снижается.
Я не могу подтвердить пока окончательно, но планируется, что Черниговская область и Чернигов уже с этого четверга будут даже не в "оранжевой", а в "желтой" зоне.
Еесли Кабмин не примет ослабление карантина для Чернигова, то на местном уровне позволят работать максимально тем категориям малого и среднего бизнеса, кому возможно.
Ранее сообщалось, что Одесская область выходит из "красной" зоны карантина. В области установлен "желтый" уровень эпидемической опасности из-за распространения коронавируса.
Также мы писали о том, что Киев может выйти из "красной" зоны карантина до майских праздников. В столице наблюдается положительная динамика по количеству заражений COVID-19.
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