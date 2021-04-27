На Донбасі поранило українського військового [ Редактировать ]
Одного українського військового поранено на Сході країни. Про це повідомило оперативне командування "Північ". Воїна евакуювали до лікарні, його стан задовільний.
Минулої доби бойовики шість разів порушували режим тиші. Поблизу Водяного та Гнутового ворог гатив із мінометів.
А на підступах до Світлодарська бойовики вели вогонь із великокаліберних кулеметів та гранатометів.
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Мінометним вогнем накрило наших бійців і неподалік Гнутового. А на підступах до Світлодарська бойовики вели вогонь із великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів.
Бойовики застосували заборонені міномети 120 калібру. Били по Водяному, є влучання в цивільну інфраструктуру - повідомили у штабі
Передові позиції поблизу Мар'їнки. Тут укріплення ворога - у прямій видимості. Пересування між бліндажами - лише окопами. Голову краще не вистромляти - прилетіти може будь-якої миті.
Напередодні на фронті було 8 порушень тиші. Зокрема, ворожий мінометний вогонь зафіксовано неподалік Пісків, Південного та Шумів
Втрат серед українських військових немає. Шість обстрілів зафіксовано напередодні. Ворог дедалі частіше застосовує важке озброєння. позиції поблизу Авдіївки й Південного окупанти атакували із мінометів 120-го калібру