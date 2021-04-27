Одного українського військового поранено на Сході країни. Про це повідомило оперативне командування "Північ". Воїна евакуювали до лікарні, його стан задовільний.

Минулої доби бойовики шість разів порушували режим тиші. Поблизу Водяного та Гнутового ворог гатив із мінометів.

А на підступах до Світлодарська бойовики вели вогонь із великокаліберних кулеметів та гранатометів.