Киев может покинуть "красную" зону с 1 мая [ Редактировать ]
С 1 мая Киев может выйти из "красной" зоны карантина. Соответствующую рекомендацию могут дать в среду, 28 апреля, на заседании городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
Об этом сказал замглавы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник в эфире одного из телеканалов.
У нас есть большая надежда на то, что эпидемическая ситуация нам позволит завтра принять решение о том, чтобы остановить локдаун и все жесткие ограничения после 30 числа. То есть 1 мая уже перейти в другую зону карантина и жить по другим правилам.
Отметим, выход столицы из "красной" зоны означает то, что:
- смогут открыться для посетителей кафе, рестораны и ТРЦ;
- общественный транспорт выйдет из режима специальных перевозок по пропускам;
- детские сады и школы откроются для детей.
Ранее сообщалось, что Одесская область выходит из "красной" зоны карантина. В области установлен "желтый" уровень эпидемической опасности из-за распространения коронавируса.
Также мы писали о том, что Киев может выйти из "красной" зоны карантина до майских праздников. В столице наблюдается положительная динамика по количеству заражений COVID-19.
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