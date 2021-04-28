В Україні одужали понад 20 тисяч інфікованих на COVID-19 [ Редактировать ]
9 590 випадків інфікування COVID-19 виявили в Україні минулої доби. 441 пацієнт помер, понад 20 тисяч - побороли недугу, повідомили в МОЗі.
Найбільше інфікувань у Києві - понад тисяча. Далі йдуть Харківщина та Донеччина.
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