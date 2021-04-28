"До свидания": Монатик сделал сенсационное заявление об уходе из шоу [ Редактировать ]
Известный украинский исполнитель Монатик, который был тренером на музыкальном проекте "Голос" несколько сезонов, удивил заявлением. В своем обращении артист намекнул на то, что покидает шоу. Об этом певец написал на своей странице в Instagram.
Так, он написал большой пост, в котором поблагодарил каждого, кто стал частью проекта:
Поздравляю вас, победители 11 сезона шоу. Благодарю всех людей, создающих и работающих на проекте "Голос країни" - Владимира Заваднюка и тренеров Тину Кароль, Олега Винника, Надю Дорофееву, за такой необычный сезон, сопровождаемый здоровой конкуренцией и взаимоуважением. До свидания, "Голос"!
Также Дмитрий отметил, что Тема Паучек остается для него победителем.
Горжусь тобой, ты - мой победитель! Верю в тебя! И знаю, что все обязательно получится!
Ранее MONATIK в клипе превратил прошлое в будущее.
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