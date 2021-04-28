После окончания локдауна в столице все парковки, принадлежащие муниципалитету, вновь станут платными. Об этом на брифинге рассказал Виталий Кличко.

По его словам, оплачивать паркоместа можно будет через специальное мобильное приложение и не нарушать правил, за чем будут пристально следить инспектора по парковке.

После ослабления ограничений автовладельцы смогут оплачивать парковку через приложение и не нарушать правила, оставляя машину бесплатно. А инспекторы смогут быстро и автоматически фиксировать выявленные нарушения.

Отмечается, что в Киеве наблюдается положительная тенденция по уменьшению нарушений правил парковки. Этому способствовала внедренная политика по эвакуации неправильно припаркованных автомобилей, обеспечивающая безопасность киевлян.

Ранее мы писали, что в столице на парковках, которые принадлежат городу, отменена плата за стоянку транспортных средств с 5 апреля 2021 года. Столь серьезная мера неукоснительно приведет к потерям в городском бюджете, однако являлась важным решением.

Кроме того, Киев с 1 мая 2021 года выходит из "красной" карантинной зоны. Школы и детские сады тоже восстанавливают свою работу, но с 5 мая, также общественный транспорт сможет работать без спецпропусков с 1 мая.

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