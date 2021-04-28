Расчленил и спрятал голову: убийца рассказал подробности (видео) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Киеве задержали подозреваемого в убийстве мужчины, расчлененное тело которого сегодня утром нашли в Голосеевском районе столицы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Как рассказал руководитель столичной полиции Андрей Крищенко, в течение семи часов правоохранители вышли на след убийцы, который уже признался в преступлении.
Это местный житель, 1990 года рождения, который был знаком с потерпевшим, 1986 года рождения. Предварительно мы выяснили, что накануне они распивали спиртные напитки и между ними возник конфликт. В результате 30-летний мужчина схватил нож, несколько раз ударил по туловищу оппонента. Далее, чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник расчленил тело и фрагменты сложил в сумку, которую вывез в безлюдное место в районе переулка Моторный.
Департамент Уголовного розыска Нацполиции выложил в Telegram видео с признанием убийцы. Он заявил, что является уроженцев одного из сел Кагарлыцкого района Киевской области. По его словам, убитый им мужчина неоднократно воровал у него. В ходе очередного конфликта он схватился за нож, и ему пришлось защищаться.
Напомним, что на днях в Киеве произошло жуткое тройное убийство. Как оказалось, его совершил 16-летний парень: он зарезал своих отца и мать, а потом и младшего брата.
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