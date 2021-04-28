Київ захопив лідерство у коронавірусному антирейтингу [ Редактировать ]
9590 випадків інфікування COVID-19 виявили в Україні минулої доби. 441 пацієнт помер, понад 20 тисяч побороли недугу, повідомили в МОЗі. Найбільше інфікувань у Києві більш як тисяча. Далі йдуть Харківщина та Донеччина.
Згідно з останнім оглядом Національної академії наук, пік смертності від COVID-19 в Україні минув. За останній тиждень знизилась кількість виявлених хворих, також зменшилась кількість смертей від ускладнень, викликаних коронавірусом.
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