В Україні залишилося десять "червоних" регіонів [ Редактировать ]
Столиця готується до виходу з червоної зони. Нині в Україні 10 регіонів лишаються у суворому карантині, у помаранчевій зоні перебуває 9 областей, 5 у жовтій.
За останню добу зафіксовано майже 10 тисяч нових хворих, вдвічі більше одужало. Найбільше підтверджених випадків на COVID-19 у Києві, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській та Львівській областях.
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