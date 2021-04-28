За останню добу зафіксовано майже 10 тисяч нових хворих

Столиця готується до виходу з червоної зони. Нині в Україні 10 регіонів лишаються у суворому карантині, у помаранчевій зоні перебуває 9 областей, 5 у жовтій.

За останню добу зафіксовано майже 10 тисяч нових хворих, вдвічі більше одужало. Найбільше підтверджених випадків на COVID-19 у Києві, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській та Львівській областях.