Пенсии ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной станции хотят увеличить. Верховная Рада приняла за основу соответствующий законопроект №4555. "За" проголосовали 340 депутатов.

Согласно этому закону, пенсии ликвидаторам 1 группы инвалидности, которые сегодня в среднем получают 12270 грн, будут повышены до 16080 грн. Пенсионерам из числа участников ликвидаторов второй группы инвалидности - с 10967 до 12987 грн, для третьей - с 8129 до 8917 грн. Такое повышение будет касаться 39481 пенсионера.

В пояснительной записке отмечается, что документ требует дополнительных расходов из государственного бюджета в размере 526,5 млн грн на 2021 год (для выплат в июле - декабре).

"С учетом индексации пенсионных выплат в 2022 году сумма дополнительных расходов составит 1158 млн грн в год (10-процентная индексация), в 2023 году - соответственно 1262 млн грн в год (9-процентная индексация)", - сказано в ней.

Ранее в Киеве продлили бесплатный проезд для льготников из других городов.