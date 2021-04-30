Підняття тарифів на газ: депутат назвав головну проблему, чому люди будуть переплачувати [ Редактировать ]
В п'ятницю, 30 квітня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА" народний депутат, голова фракції "Голос" Ярослав Железняк розповів про підвищення цін на газ та провальну комунікаційну кампанію уряду.
По-перше, чи зросла ціна на газ? Так, вона зросла. Було 6,99 грн, якщо ми говоримо про "Нафтогаз", то зараз майже 8 грн. Чи є люди, які будуть платити більше? Так є. Але в нас є постачальники приватні, які виставили ціну в тому числі й 13 грн. Тобто в нас є люди, які, коли ціна на газ буде 8 грн, будуть платити 13 грн. Це ненормально. Чому це виникає? Тому, що в нас провальна комунікаційна кампанія з боку уряду та постачальників газу.
"Друге питання. Коли почалось підняття тарифів, голова парламенту провів зустріч. Тоді прем'єр-міністр дав чітку відповідь, коли ціна на газ зросла, коли зросла ціна на електроенергію, то, напевно, грошей на субсидію повинно бути закладено більш. Це звичайна логіка. У нас 36 млрд, як було закладено, ніхто бюджет не переглядав", - додав він.
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