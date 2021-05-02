В Украине снизилось число новых случаев COVID-19 [ Редактировать ]
По состоянию на воскресенье, 2 мая, в Украине зафиксировано 5 094 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 219 детей и 81 медработник. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
Также за прошедшие сутки:
▪️госпитализовано - 3199 человек;
▪️летальних случаев - 160;
▪️выздоровели - 5 784 человека;
▪️проведено тестирований за сутки - 43 405 (в том числе методом ПЦР - 21 609, методом ИФА - 3 878, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 17918).
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (804), Донецкой (418), Харьковской (344), Одесской (296) и Черкасской (273) областях.
2 661 человек был привит от COVID-19 за сутки 1 мая 2021 в Украине.
Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:
г. Киев - 177 случаев / 74 прививки;
Винницкая область - 100 случаев / 74 прививки;
Волынская область - 120 случаев / 40 прививок;
Днепропетровская область - 804 случая / 104 прививки;
Донецкая область - 418 случаев / 350 прививок;
Житомирская область - 193 случая / 78 прививок;
Закарпатская - 9 случаев / 83 прививки;
Запорожская область - 100 случаев / 20 прививок;
Ивано-Франковская область - 56 случаев / 0 прививок;
Киевская область - 255 случаев / 156 прививок;
Кировоградская область - 131 случай / 0 прививок;
Луганская область - 37 случаев / 0 прививок;
Львовская область - 203 случая / 20 прививок;
Николаевская область - 232 случая / 425 прививок;
Одесская область - 296 случаев / 287 прививок;
Полтавская область - 127 случаев / 20 прививок;
Ривненская область - 183 случая / 140 прививок;
Сумская область - 175 случаев / 190 прививок;
Тернопольская область - 181 случай / 0 прививок;
Харьковская область - 344 случая / 246 прививок;
Херсонская область - 187 случаев / 50 прививок;
Хмельницкая область - 209 случаев / 0 прививок;
Черкасская область - 273 случая / 127 прививок;
Черновицкая область - 273 случаев / 83 прививки;
Черниговская область - случаев / 94 прививки.
Ранее глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что Украину не обойдет "индийский" штамм коронавируса. Также мы писали о том, что ученые выяснили причину повторного заболевания COVID-19.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
432 пацієнти померло. Одужало майже 17 із половиною тисяч осіб. Найбільше випадків зараження у Києві, на Полтавщині та Донеччині
Найбільше нових заражень у Києві, на Харківщині, Запоріжжі й Дніпропетровщині. Минулої доби проти коронавірусу вакцинували близько 14 тисяч українців. А від початку кампанії - 490 тисяч
Триває імунізація трьома вакцинами: "Ковішилд", "Коронавак" та "Пфайзер". Американський препарат, нагадаю, минулого тижня доправили в Україну за програмою "Ковакс"
Нині триває імунізація українців вакциною від Пфайзер, її минулого тижня доправили в Україну за програмою Ковакс. Ці дози отримають мешканці будинків для літніх людей, працівники ДСНС і прикордонники
В Moderna не уточнили, насколько крупным будет сокращение поставок вакцины и как быстро может быть устранен дефицит препарата