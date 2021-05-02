По состоянию на воскресенье, 2 мая, в Украине зафиксировано 5 094 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 219 детей и 81 медработник. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

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Также за прошедшие сутки:

▪️госпитализовано - 3199 человек;

▪️летальних случаев - 160;

▪️выздоровели - 5 784 человека;

▪️проведено тестирований за сутки - 43 405 (в том числе методом ПЦР - 21 609, методом ИФА - 3 878, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 17918).

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (804), Донецкой (418), Харьковской (344), Одесской (296) и Черкасской (273) областях.

2 661 человек был привит от COVID-19 за сутки 1 мая 2021 в Украине.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

г. Киев - 177 случаев / 74 прививки;

Винницкая область - 100 случаев / 74 прививки;

Волынская область - 120 случаев / 40 прививок;

Днепропетровская область - 804 случая / 104 прививки;

Донецкая область - 418 случаев / 350 прививок;

Житомирская область - 193 случая / 78 прививок;

Закарпатская - 9 случаев / 83 прививки;

Запорожская область - 100 случаев / 20 прививок;

Ивано-Франковская область - 56 случаев / 0 прививок;

Киевская область - 255 случаев / 156 прививок;

Кировоградская область - 131 случай / 0 прививок;

Луганская область - 37 случаев / 0 прививок;

Львовская область - 203 случая / 20 прививок;

Николаевская область - 232 случая / 425 прививок;

Одесская область - 296 случаев / 287 прививок;

Полтавская область - 127 случаев / 20 прививок;

Ривненская область - 183 случая / 140 прививок;

Сумская область - 175 случаев / 190 прививок;

Тернопольская область - 181 случай / 0 прививок;

Харьковская область - 344 случая / 246 прививок;

Херсонская область - 187 случаев / 50 прививок;

Хмельницкая область - 209 случаев / 0 прививок;

Черкасская область - 273 случая / 127 прививок;

Черновицкая область - 273 случаев / 83 прививки;

Черниговская область - случаев / 94 прививки.

Ранее глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что Украину не обойдет "индийский" штамм коронавируса. Также мы писали о том, что ученые выяснили причину повторного заболевания COVID-19.

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