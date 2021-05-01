За минувшие сутки, 30 мая, в Украине зафиксировано 8 549 новых случаев коронавируса. В частности, заболели 374 ребенка и 145 медработников. Об этом сообщил в своем Facebook глава Минздрава Украины Максим Степанов.

За прошедшие сутки:

госпитализировано - 3051 человек;

летальных случаев - 351 ;

; выздоровели - 14 956 человек;

Наибольшее количество новых подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (745), Харьковской (730), Киеве (671), Донецкой (570) и Черкасской (537) областях.

За сутки от COVID-19 привиты 49 985 человек, а с начала эпидемии - 752 293 человека. Завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 260 украинцев.

Напомним, что министр Степанов дал прогноз по COVID на майские праздники.