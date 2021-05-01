Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
Источник: КГГА
За минувшие сутки, 30 мая, в Украине зафиксировано 8 549 новых случаев коронавируса. В частности, заболели 374 ребенка и 145 медработников. Об этом сообщил в своем Facebook глава Минздрава Украины Максим Степанов.
За прошедшие сутки:
- госпитализировано - 3051 человек;
- летальных случаев - 351;
- выздоровели - 14 956 человек;
Наибольшее количество новых подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (745), Харьковской (730), Киеве (671), Донецкой (570) и Черкасской (537) областях.
За сутки от COVID-19 привиты 49 985 человек, а с начала эпидемии - 752 293 человека. Завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 260 украинцев.
Напомним, что министр Степанов дал прогноз по COVID на майские праздники.
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