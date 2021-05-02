По состоянию на воскресенье, 2 мая, эпидемиологический порог коронавируса в Украине превышен в 13 областях. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

В каких областях превышен эпидпорог

Эпидпорог не должен превышать 100%. Этот показатель выше в Волынской (141,4%), Днепропетровской (108,7%), Донецкой (157,4%), Житомирской (105,4%), Запорожской (104,7%), Кировоградской (113,6%), Луганской (125,6%), Ровенской (102,6%), Сумской (118,6%), Тернопольской (131,7%), Харьковской (110,2%), Черкасской (146,1%) и Черниговской (107,1%) областях.

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Самый маленький показатель имеет Винницкая область - 54,4%. В Киеве - 67,3%.

При этом в восьми областях превышенным остается показатель госпитализаций, норма которых составляет 60 на 100 тысяч населения: в Днепропетровской (62,8), Донецкой (65,7), Житомирской (62,2), Луганской (63,2), Сумской (65,9), Хмельницкой (72,5), Черкасской (63,1) и Черниговской (65,7).

Зоны карантина в Украине

В "красной" зоне карантина находятся Житомирская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области. Здесь запрещена работа ТРЦ, театров и развлекательных заведений, а кафе и рестораны работают на вынос. Также могут вводиться ограничения на работу общественного транспорта, но по решению местных властей.

В "оранжевой" зоне карантина - Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ривненская, Тернопольская и Черкасская области. Остальные области Украины, а также Киев находятся в "желтой" зоне.

Ранее сообщалось, что в Украине снизилось число новых случаев COVID-19. Также мы писали о том, что ученые выяснили причину повторного заболевания COVID-19.

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