Министерство обороны США планирует провести очередной испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III для проверки боеготовности системы ядерного сдерживания.

Об этом со ссылкой на оповещение о закрытии района для полетов гражданской авиации над Тихим океаном (NOTAM) сообщает "Интерфакс-Украина".

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Пуск МБР Minuteman III планируется осуществить в период с 5 по 6 мая с авиабазы Ванденберг в Калифорнии.

Дальность полета ракеты составит 7,77 тыс. км. Целью является полигон возле атолла Кваджалейн (Маршалловы острова, центральная часть Тихого океана).

Последний пуск МБР Minuteman III с невооруженной главной частью был осуществлен 23 февраля текущего года. Тогда ракета пролетела 6 760 км и успешно поразила заданную цель. В среднем ежегодно проводится четыре таких пуска американских МБР.

Minuteman III с дальностью действия 12 тыс. км является единственной межконтинентальной баллистической ракетой шахтного базирования в составе стратегических ядерных сил США.

Сейчас Соединенные Штаты имеют 400 таких ракет, каждая из которых способна нести до трех ядерных боеголовок. Ракеты несут боевое дежурство в шахтных пусковых установках в позиционных районах вблизи авиабаз Малстром в штате Монтана, Уоррен в штате Вайоминг и Майнот в штате Северная Дакота.

Ранее сообщалось, что Великобритания отправит военные корабли в Черное море для поддержки Украины. Также Украина и НАТО проведут военные учения в Одессе.

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