Украина совместно с силами НАТО проведет в нынешнем году в Одессе командно-штабные учения "Нерушимая стойкость". Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совместной пресс-конфкеренции с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом, сообщает пресс-служба альянса.

Сегодня мы обсуждали перспективы углубления практического сотрудничества с альянсом, проводим подготовку командно-штабных учений "Нерушимая стойкость" в Одессе в 2021 году.

По словам главы украинского правительства, в ходе переговоров обсуждался широкий круг вопросов, в том числе борьба с коронавирусом, противодействие кибератакам, привлечение украинских войск к миротворческим операциям. Кроме того, официальный Киев заинтересован в расширении сотрудничества с альянсом в сфере безопасности в Черном море.

Денис Шмыгаль сделал заявление и по евроатлантическим устремлениям Украины. По его словам, Украина "готова и делает домашнее задание" для вступления в НАТО. Премьер уточнил, что Верховная Рада приняла ряд законов с целью перехода на стандарты НАТО, участвует в совместных с альянсом международных учениях.

Краткосрочной стратегической перспективой для Киева Шмыгаль назвал получение Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в альянс.

У нас много наработок, которые дают нам надежду на быстрое выполнение нашего домашнего задания, и, как говорил сегодня господин генеральный секретарь (Столтенберг), достижение стандартов НАТО в секторе безопасности страны будет предпосылкой для получения возможности стать членом НАТО... Мы хотим не отставать от Грузии и получить вместе с Грузией ПДЧ.

Напомним, что в Конституции Украины закреплен стратегический курс на получение полноправного членства в Европейском союзе и в НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг возможную дату вступления Украины в НАТО не назвал и заявил, что сейчас нужно "сфокусироваться на реформах". При этом он назвал Украину "партнером с расширенными возможностями" для альянса.

Украина - один из самых важных и близких партнеров: вы предоставляете подразделения для участия в учениях и операциях... Мы ценим эти вклады, которые демонстрируют украинскую приверженность евроатлантической безопасности.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, который предусматривает допуск в Украину иностранных войск для участия в международных учениях. В 2021 году в Украине запланировано проведение восьми многонациональных военных учений.