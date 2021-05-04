23 загиблих і щонайменше 70 поранених. У Мехіко досі рахують жертв трагедії на місцевій естакаді. Вона завалилася, саме коли нею рухався потяг метро. Разом з уламками мосту вагони впали на автомобілі.

Серед загиблих є діти. Щонайменше семеро людей у критичному стані. Чому так сталося?

Мехіко. 22:30 за місцевим часом. Неподалік від станції Los Olivos. З 12 лінії метро або "Золотої лінії", як називають тамтешні, сходить потяг. Та не частково, а повністю - з рейок на автомагістраль. У цей час поїзд проходив по наземному мосту, конструкція не витримала та разом з наповненими вагонами завалилася.

Брат, постраждалого:

Мій брат їхав тут зі своєю дружиною. Її рятувальникам вдалося дістати, а от брата там розчавило. Ми нічого не знаємо, нам не звітують. Брат залишився під завалами, тому тепер його мають витягти. Та хтозна, скільки часу це займе.

Трагедія забрала щонайменше 23 життя, серед жертв і діти. Близько 70 людей потрапили в лікарні. Пошуки постраждалих тривають, як у вагонах, так і в автомобілях, на які звалився потяг. Рятувальники цілу ніч розбирали завали, аби добратися до тих, хто ще залишився у підвішених вагонах.

Щоб поїзд не провалився нижче, та не спричинив ще більшої шкоди, на місце трагедії привезли кран. Саме він і досі підтримує конструкцію.

Клаудія Шейнбаум, мер Мехіко:

Зараз наше найголовніше завдання - допомогти людям, які опинилися в лікарнях і сім'ям загиблих. Прокуратура розслідуватиме інцидент, зробить усі необхідні експертизи та звіти, аби встановити причину обвалу. Рятувальники й далі працюють. Вони ходять вагонами й перевіряють, бо, можливо, там ще лишилися люди.

Наразі місцева влада не надає інформації щодо причини аварії. Та відомо, що лінія 12, на якій власне і сталася трагедія, була відкрита 2012 року. А вже за 5 років у Мексиці трапився потужний землетрус. Тоді багато станцій метро були пошкоджені. Місцеві ЗМІ повідомляють, що у 2018 році опорну колону, на якій і трималася естакада, оновили.

Клаудія Шейнбаум, мер Мехіко:

Прокуратура ще вчора ввечері розпочала розслідування трагедії. Проте ми також шукаємо міжнародну компанію, що спеціалізується на метрополітені. Щоб провести зовнішню технічну перевірку, яка дасть на відповідь на запитання, що стало причиною цього інциденту. Це наразі вся інформація, яку ми можемо надати.

Місцеві жителі запевняють, що конструкція була в аварійному стані.

Рікардо де ла Торре, місцевий житель:

Насправді вранці, коли поїзди починають курсувати, ми добре відчуваємо поштовхи в нашому домі. Завдяки цьому простому факту ми знаємо, що ця конструкція - аварійна.

Метро Мехіко є другою за величиною системою підземки в Північній Америці після Нью-Йорка. Щодня потяги перевозять понад 5 мільйонів пасажирів.