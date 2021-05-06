Бездарная и безграмотная власть превратилась в главную угрозу для будущего страны и украинского народа. В обмен на очередную кредитную дозу она готова поступиться национальным суверенитетом, пускать с молотка отечественные стратегические предприятия, торговать украинскими черноземами. Об этом сказано в заявлении политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Под будущую распродажу земли правительство уже набирает кредиты. По сообщениям СМИ, в проспекте эмиссии недавно выпущенных еврооблигаций украинское правительство сообщило кредиторам, что с января 2024 года разрешена покупка земли юридическими лицами и увеличен размер земельного надела во владении до 10 тысяч га.

"Теперь совершенно ясно, зачем парламент принял поправки в земельное законодательство (законопроект №2194), который создал условия для продажи земли иностранцам и хищническому уничтожению украинских черноземов.

Политика кредитов и распродажи национальных богатств, которую проводит нынешняя власть, грозит полностью разорить Украину. Если не остановить земельную аферу власти, через три года украинской землей будут владеть местные лендлорды и иностранные кредиторы. А украинский народ полностью лишится контроля над главным национальным достоянием!", - сказано в заявлении.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует остановить аферу с распродажей украинской земли. Обеспечить проведение общенационального референдума по поводу запуска земельного рынка.

"Без разрешения граждан продавать землю антиконституционно и преступно! Мы оспорим антинародную "земельную реформу" в Конституционном Суде. А власть, которая не может обеспечить развитие страны, пренебрегает мнением граждан и распродает национальные богатства, должна быть немедленно отправлена в отставку!

Напомним, что украинские власти ожидают, что после открытия рынка земли среднегодовой оборот земель составит до 1,5 млн га. Частичная отмена моратория произойдет 1 июля 2021 года, а более масштабная либерализация рынка земли запланирована на 1 января 2024 года.