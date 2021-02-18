Под Одессой мошенники сбили полицейских и таранили автомобили (фото) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
Двое сотрудников Одесской полиции пострадали при задержании мошенников. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
Стычка копов с преступниками произошла вечером 17 февраля на территории Южненской ОТГ. Местные жители сообщили на "102", что по селу Новые Беляры ездит Mercedes с мужчинами, которые пытаются пробраться в дома местных жителей и завладеть их имуществом. В качестве жертв они выбирают в основном пожилых людей.
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Ранее сообщалось, что арестанты из Одессы выманили у 10-летней девочки из Чернигова 50 тысяч гривен.
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