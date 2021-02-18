Двое сотрудников Одесской полиции пострадали при задержании мошенников. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Стычка копов с преступниками произошла вечером 17 февраля на территории Южненской ОТГ. Местные жители сообщили на "102", что по селу Новые Беляры ездит Mercedes с мужчинами, которые пытаются пробраться в дома местных жителей и завладеть их имуществом. В качестве жертв они выбирают в основном пожилых людей.

Полицейские заметили автомобиль, который подпадал под описание, на автодороге Одесса-Южный, неподалеку от села Визирка. В салоне находилось четверо мужчин. Когда правоохранители потребовали предъявить документы, водитель нажал на газ и сбил капитана и старшего лейтенанта полиции.

Во время погони злоумышленники протаранили полицейский "ВАЗ-2110" и Hyundai IX-35. Оперативники заблокировали и задержали беглецов в Фонтанке.

Правонарушителями оказались трое граждан Украины и гражданин Молдовы. Украинцев опросили и отпустили под личное обязательство.

А 37-летнего иностранца за рулев, у которого обнаружили пистолет Zoraki с патронами, телескопическую дубинку, кастет, нож и сверток с веществом, похожим на амфетамин, отправили в СИЗО. Ранее он уже имел проблемы с законом из-за похищения человека.

Ранее сообщалось, что арестанты из Одессы выманили у 10-летней девочки из Чернигова 50 тысяч гривен.