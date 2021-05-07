Народний депутат від партії "Опозиційна платформа - За життя" Микола Скорик у п'ятницю ввечері під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА" розповів, що потрібно зробити, аби Україна та українці почали дійсно об'єднуватися та поважати один одного.

"Ми говоримо про закінчення Другої світової війни. Друга світова війна почалася 1 вересня 1939 року і закінчилася 2 вересня 1945 року. Дата 8 травня - це капітуляції фашистської Німеччини, яку шанували в Європі, і ми завжди поважали цю дату до 2014 року. Але у нас День скорботи завжди був 22 червня, тому що це початок страшної війни, яка коштувала мільйонами життів, і фактично було зруйновано країну. Якщо ми говоримо про те, що нас може об'єднувати, то з 39 року по 41 на західній Україні було зовсім інше життя, були люди, які не хотіли жити в Радянському Союзі, а влада ставилася до них відповідно. І це потрібно розуміти, але з 1991 року по 2014 на західній Україні шанували Бандеру та Шухевича, але не заважали в іншій частині святкувати 9 травня, шанувати героїв", - каже Скорик.

Скорик також назвав, як він бачить об'єднання України, та звернувся до депутата від Слуги народу Ірини Верещук.

"На сьогодні пані Ірино (Верещук - ред.) ви нічого не змінили від попередньої влади. Тому що, одна частина країни примушує іншу частину жити по іншому. І коли в мою рідну Одесу приїжджають люди і розповідають, що Одеса "бандерівське місто", то для мене не зрозуміло. Коли нам з 2014 року і на сьогодні розповідають, що в магазині будь-який продавець заплатить штраф, якщо він буде розмовляти російською мовою, це абсолютно ненормально. Якщо ми говоримо про об'єднання, то Україна - це велика сильна країна, дійсно незалежна, економічна сильна та поважаюча іншу точку зору", - каже Скорик.