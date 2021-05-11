Полиция в ближайшее время перестанет отправлять нарушителям ПДД уведомления о штрафах, или так называемые "письма счастья". Об этом во время выступления на форуме "Украина 30. Безопасность страны" сообщил глава МВД Арсен Аваков.

До 90% оплаты штрафов происходит до того, как водитель по почте получит постановление об оформлении штрафа. Поэтому мы в ближайшее время изменим процедуру оформления нарушений ПДД и откажемся от рассылки этих "писем счастья".

Министр отметил, что отказ от почтовых уведомлений о штрафах позволит ежемесячно экономить примерно 6 млн грн.

По словам Авакова, за полгода работы системы фотофиксации нарушений ПДД на 48 участках автодорог Киева, Киевской и Львовской областей, количество ДТП с пострадавшими снизилось втрое.

Уже в этом году количество ДТП с погибшими и травмированными уменьшилась почти на 12%, количество погибших - на 17%, а травмированных - почти на 15%. Задачи на текущий год - установление еще более двухсот таких комплексов по стране.

В полиции объяснили, как водители смогут узнать о своем правонарушении, если их не останавливали патрульные. По словам первого замначальника Патрульной полиции Алексея Билошицкого, автомобилисты должны установить специальные приложения и использовать электронные средства.

Сейчас таких возможностей много: это и электронный кабинет водителя, и чат-бот МВД, созданный специально для этого, и специальные приложения, которые позволяют водителю узнать о выписанных штрафах и оплатить их. 90% водителей платят именно во время использования таких приложений, именно в отношении таких людей и планируется это нововведение.

Если же водитель не пользуется приложением или другими электронными средствами, можно сделать все по старинке.

Уже принят законопроект №5058 для того, чтобы это уже стало возможно нормативно. То есть если человек узнал о своем штрафе и оплатил его, то нет необходимости присылать письмо. Если человек захочет и подаст специальное заявление, чтобы ему посылали письмо, то оно будет отправлено. Если человек не заплатит штраф на протяжении 10 льготных дней, то письмо будет отправляться, тут будет работать общее правило. Этим не ограничиваются и не сокращаются права водителей.

Напомним, что в середине марта в Украине значительно возросли штрафы за нарушения ПДД.