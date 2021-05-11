Новая криптовалюта Chia позиционирует себя как экологически чистая альтернатива биткоину, потребляя меньше энергии благодаря использованию жестких дисков для хранения ценных шифрованных данных, а не вычислительной мощности на видеокартах. Но его репутация подпорчена интенсивным изнашиванием твердотельных накопителей (SSD) компьютера.

Как сообщает издание MyDrivers, постоянное использование Chia на твердотельном накопителе емкостью 512 ГБ "убивает" его буквально за 40 дней. Тогда как при обычном использовании он прослужил бы более 10 лет. Это результат интенсивной записи 250-300 ТБ данных.

Диски с большим объемом памяти служат дольше, но износ по-прежнему значительно сокращает срок их службы: SSD на 1 ТБ работает около 80 дней, в то время как добыча Chia "убьет" SSD емкостью 2 ТБ за 160 дней.

NVMe и SSD изнашиваются мгновенно при добыче Chia

Новая криптовалюта Chia ("Чиа") использует модель "доказательства пространства и времени" вместо "доказательства работы» (Биткойн) или "доказательства доли" (Эфириум 2.0). Добытчики этой цифровой валюты используют термин "выращивание" или "плоттинг", заработок на ней можно получить, распределяя неиспользуемое дисковое пространство.

Появление Chia на бирже уже ударило по рынку жестких дисков по всему миру, включая Украину, взвинтив цены на них в 2-3 раза. Твердотельные диски, которые за последние годы стали дешевле, но их стоимость выросла не так сильно, как на механические HDD.

Chia курс

Эксперты предупреждают, что майнеры будут выбрасывать на вторичный рынок "изношенные" твердотельные накопители с низким ценником, но с высоким риском быстрого выхода из строя.

Стоимость криптовалюты Chia очень сильно варьировалась первую неделю торгов, стартуя с 2500 долларов за монету, затем опускаясь до 500 долларов. Сейчас ее курс колеблется в районе 1100 долларов.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как жесткие диски ломаются чаще SSD-накопителей.