Сім ворожих обстрілів зафіксували на сході країни минулої доби. Неподалік від Троїцького та Опитного бойовики атакували із заборонених мінометів 120-го калібру. А біля Авдіївки, Південного та Старогнатівки відкривали вогонь із гранатометів і стрілецької зброї. У штабі запевнили втрат серед українських військових немає. Із передової - Руслан Смєщук.

Лабіринт териконів та розбитих будинків серед здичавілих садів. Це передові позиції під Горлівкою. Деякі ділянки треба долати бігом, бо щільно прострілюються ворогом.

Тільки-но починаємо працювати - лунають перші вибухи. Черговий ворожий обстріл, "прилітає" - десь по сусідніх позиціях.

"Таліб", військовослужбовець Збройних сил України:

Потрібно уважний бути. О, бачите, чуємо працюють. - А що це? - Міни десь недалеко. - Ну такого року…

Подібні ворожі обстріли тут відбуваються щодня. До прикладу, напередодні - бойовики гатили під вечір.

"Машик", військовослужбовець Збройних сил України:

Крупнокаліберні кулемета були, міни 82 ворог може вдарити в любу мить, тому ми і сільського і тут.

Пізніше військові уточнюють: під прикриттям важких гранатометів, а їхні вибухи ми чули - бойовики запустили в наш бік заборонені протипіхотні міни.

В'ячеслав, військовослужбовець Збройних сил України:

Застосовано було по нам СПГ, РПГ постріли - і було здійснено також мінування дистанційне забороненими оттавською конвенцією мінами ПОМ-2. Це доволі частий випадок на напрямку нашої бригади. І тут же ми побачили мінування цими мінами с дрона, чого до того не було.

Що ж до загальної ситуації на Горлівському напрямку - тут вона вкрай напружена. Бойовики використовують найважчі калібри.

Михайло, офіцер-спостерігач Спільного центру з контролю та координації:

За останній тиждень було зафіксовано 11 порушень тиші зі сторони незаконних збройних формувань РФ. Використовують ствольна артилерію 122 и 152 мм. А також міномети 120 і 82 міліметра.

Окрім того, днями на водонасосній станції, що перебуває під контролем супротивника на лінії зіткнення і забезпечує водопосточання декількох міст, відбувся вибух. А невдовзі наша розвідка полонила одного з бойовиків.

На водонасосной станции было завезено большое количество взрывчатых веществ для провокаций против ВСУ, из-за халатности произошел подрыв в результате чего водонасосная станция была разрушена.

А вже коли ми виходили з позицій, надійшла термінова інформація. Неподалік бойовики підірвалися на власній міні.

В'ячеслав, військовослужбовець Збройних сил України:

Біля селища Червоний партизан, автомобіль окупаційних сил, ГАЗ типу "Буханка" - наїхали на протитанкову міну внаслідок чого підірвалися. Ми чекаємо звинувачення в наш бік.

Втрати бойвиків уточнюються.