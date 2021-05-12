Отец 151 ребенка собирается жениться в 17-й раз [ Редактировать ]
В Зимбабве 66-летний ветеран войны Мишек Ньяндоро является отцом 151 ребенка. Сейчас он женат на 16 женщинах, но вскоре у него состоится свадьба с 17-й женой.
При этом Ньяндоро не хочет останавливаться на достигнутом. Он собирается завести еще больше детей и планирует увеличить количество своих жен, пишет svidok.online.
Ньяндоро сообщил, что живет счастливо. По его словам, "только Бог вправе решать, сколько детей и жен ему можно иметь".
Некоторые из детей Ньяндоро служат в армии, другие работают в правоохранительных органах, еще 11 - специалисты различных сфер. Один из сыновей даже имеет четыре жены.
Ньяндоро также рассказал, что "уход" за женами является его постоянной работой. Между тем, они стараются угодить ему: вкусно готовят, убирают в доме и работают по хозяйству.
Все семейство живет на участке, которое ему выделило правительство. Там Ньяндоро вместе с женами и детьми ведут сельское хозяйство.
Ранее мы писали о том, сколько детей может родить женщина за жизнь.
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