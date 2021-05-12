Состояние острого панкреатита требует вызова скорой помощи, и на него могут указывать определенные симптомы, передает newsyou.info.

Медики отмечают, что боль, ощущаемая в верхнем отделе живота, может проявляться по-разному: как в виде тупого ощущения, так и в виде острого, опоясывающего болевого синдрома. По словам специалистов, боль, вызываемая острым панкреатитом, плохо поддается анальгетикам, которые хранятся во многих домашних аптечках.

Также среди основных симптомов острого панкреатита врачи назвали многократную рвоту, не приносящую человеку облегчения. Что касается напряжения мышц брюшной стенки, оно происходит непроизвольно, не поддается контролю.

Специалисты подчеркнули, что при возникновении этих симптомов нужно обязательно вызвать скорую помощь.

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