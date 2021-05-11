Высокий уровень холестерина в крови до какого-то момента не дает о себе знать, однако впоследствии это приводит к серьезному поражению артерий и вен. Об этом рассказали медики, передает newsyou.info.

По их словам, не стоит забывать, что холестерин делится на плохой и хороший. А они, в свою очередь, по-разному действуют на организм.

Специалисты утверждают, что опасность плохого холестерина состоит в его способности провоцировать атеросклероз. При накоплении плохого холестерина также могут пострадать ноги, пищеварительная система, сердце и даже мозг. Все болезни, которые провоцирует плохой холестерин, нельзя вылечить. Есть возможность лишь отсрочить их развитие.

Обычно повышенный холестерин проявляется только тогда, когда артерии уже серьезно пострадали от атеросклероза. Симптомами может быть острая боль в груди, в ногах, одышка, внезапная слабость, нарушение речи или равновесия. Это признаки нарушения кровотока в артериях головного мозга, сердца или ног.

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