Росія намагається поступово поглинути частину сходу України і задля цього організовує незаконні вибори та роздає місцевим жителям російські паспорти, - про це йдеться у внутрішній доповіді Євросоюзу, яку збираються оприлюднити цього тижня, - пише видання Bloomberg.

У відповідь - ЄС зобов'язався допомогти Україні протистояти дезінформації та кіберзагрозам з боку РФ, сприятиме вакцинації українців. А також і надалі не визнаватиме російські паспорти, видані жителям Криму та Донбасу.