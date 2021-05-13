Генеральный директор (CEO) украинской инвестиционной компании "Dragon Capital" стал "виновником" еще одного иска против Украины. Об этом сообщает телеграм-канал "Инсайдер".

"В Офисе Президента обострилось недовольство "другом Сороса" инвестбанкиром Томашем Фиалой. После иска китайцев Украине по акциям "Мотор Сич" на $3,6 млрд., скупку которых обеспечил Поднебесной Фиала, Украине прилетел еще один иск - опять от его клиентов. Теперь эстонские акционеры Arricano Real Estate Plc направили президенту Владимиру Зеленскому и Минюсту сообщение об инвестиционном споре с требованием возместить $750 млн из-за потери ТРЦ Sky Mall в Киеве. У сторон есть полгода на переговоры.

Напомним, после того как СНБОУ наложил санкции на китайские компании, которые приобрели контрольный пакет акций "Мотор Сич", попавшие под санкции компании Skyrizon и Xinwei Technology обвинили Украину в нарушении их прав и наняли три международных юридических фирмы, чтобы отсудить у Украины 3,6 миллиарда долларов. Скупку акций для китайских компаний в 2016 году сопровождал "Dragon Capital".

Уже в мае этого года Украина получила еще один иск - теперь на $750 млн. Так, эстонские акционеры Arricano Real Estate Plc, управляющей компании и девелопера ряда торгово-развлекательных центров (ТРЦ) в Украине, направили президенту Украины и Минюсту уведомление об инвестиционном споре с требованием возмещения $750 млн из-за потери ТРЦ Sky Mall в Киеве. В уведомлении инвесторов отмечается, что украинские власти экспроприировали инвестиции, направленные на развитие ТРЦ, в пользу третьих лиц. Иск инициируется от имени ряда действующих и бывших акционеров компании. По состоянию на апрель 2021 года акционерами Arricano Real Estate Plc являются Retail Real Estate O.U. вместе с Dragon Capital Investments Limited, Deltamax Group O.U., Юрием Полдом и Рауно Тедером. Совокупный пакет акций Тедера составляет 70,86%.

Таким образом, сумма международных исков государству Украина от клиентов и бизнес-партнеров Томаша Фиалы составила $4,35 млрд.

Источники ТГ-канала "Инсайдер" утверждают, что переговорщиком от Томаша Фиалы с Офисом Президента выступил президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.

"Спасти ситуацию и уберечь Томаша Фиалу от праведного гнева Президента взялся бывший министр экономики и друг Андрея Ермака Тимофей Милованов. Тимофей уже обеспечил интервью Ермака в "Новом времени" с фотографией на обложке, а Ермак - присутствие президента на сегодняшнем открытии нового здания Киевской Школы экономики, купленного за деньги Фиалы. Именно там президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов рассчитывает «помирить» президента со своим спонсором", - отмечается в сообщении.

Напомним, в июне прошлого года компания Dragon Capital приобрела здание в общей площади 4441 кв. м. для Киевской школы экономики. В приобретение и реконструкцию здания компания инвестирует более 5 млн дол.