В бразильском аэропорту Пампулья при посадке разбился легкомоторный самолет Learjet 35. В результате трагедии есть погибшие и травмированные.

По предварительным данным причиной катастрофы могли стать нераскрывшиеся шасси. В результате трагедии погиб 76-летний второй пилот, еще 2 человека получили травмы различной степени тяжести. При этом первый 28-летний пилот был доставлен вертолетом в медучреждение в тяжелом состоянии.

Отмечается, что восьмиместное воздушное судно 1976 года выпуска перед крушением выполняло тестовый полет после технического обслуживания в аэропорту города Белу-Оризонти, на борту находились трое: два пилота и пассажир.

Фото: G1

Читайте также, неподалеку от французского Парижа разбился легкомоторный самолет, в результате трагедии погибли четыре человека. Авиакатастрофа произошла примерно за 20 километров от взлетно-посадочной полосы аэропорта Руасси к северу от Парижа, по предварительным данным, самолет выполнял учебный полет.

Кроме того, в Эквадоре произошел несчастный случай - в провинции Гуайас разбился легкомоторный самолет. воздушное судно летело в город Гуаякиль, расположенный примерно в 250 км от столицы страны Кито, но рухнуло в поле, жертвами авиакатастрофы стали по меньшей мере шесть человек.

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