В самолете компании "Azur Air", который направлялся из Киева в Доминикану, произошел конфликт между пассажирами. В спорную ситуацию попал украинский блогер Андрей Трушковский, который и рассказал детали случившегося на своей странице в Instagram.

Так, в результате конфликта женщина якобы отгрызли ноготь и поцарапали лицо одной из девушек.

По словам блогера, конфликт начался из-за того, что муж Юлии отодвинул свое кресло, что якобы не понравилось супружеской паре, которая сидела сзади.

Костя с Юлей спали. Ребенок сзади начал бить по сидению Юли, Костя просто попросил, чтобы он этого не делал. В следующий момент Костя встал и пошел в туалет, а когда вернулся, сел на свое кресло и откинул его. Женщина (которая сидела сзади – Ред) не Костю начала дубасить, а Юлю, которая спала, и х**рить ее в кресло. Потом расцарапала ей лицо, погрызла руку и откусила ноготь.

Ранее мы писали о том, что пассажиру самолета за место для ног выставили счет почти на $1 млрд.

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