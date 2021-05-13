В четвер, 13 травня, в ході передачі "Акцент" на телеканалі НТН член депутатської фракції політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Вадим Івченко оцінив ситуацію з відкриттям ринку землі в Україні.

Перше, у нас є Конституція. Це основний закон. Тлумачити Конституцію може тільки Конституційний суд. І сьогодні є всі шанси, щоб Конституційний суд розтлумачив хоча б те, що написано в 13,14 статтях . Що земля - це не товар, не автівка, не квартира. Це ресурс, який може виробляти певні товари. Від яких може залежати продовольча безпека.

"Якщо людей питати, чи хочуть вони розпоряджатися власністю, то я скажу, що тільки 7 частина українців отримали землі. А інші? Що мають сказати? Їм треба хоча б землю дати. Треба відповісти на питання "Чи ви за те, щоб земля була товаром і відбувався ринок? Чи ви хочете, щоб земля була надбанням країни і зробити такий ринок, обіг, який би точно пішов на благо села, інфраструктури села, розвитку всіх форм господарювання?". Ніхто ж не говорить про те, що в нас 30 тисяч фермерів, а в Польщі - 2 млн. А чому 30? Тому що 4 млн не зареєстровані. Давайте дамо їм можливість, щоб вони теж були учасниками цього ринку землі", - сказав він.