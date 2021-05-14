Президент Украины Владимир Зеленский учредил выплаты специальных стипендий тем, кто спасал евреев на территории Украины во время Холокоста. Об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ярмак во время открытия синагоги в Бабьем Яру.

Таким образом в стране появятся выплаты для Праведников. Также Ермак напомнил об украинцах, получивших это звание от Центра Яд Вашем.

Вчера он подписал указ, которым устанавливается постоянная государственная стипендия для Праведников, для украинцев, которые спасали евреев во время Холокоста Второй мировой войны.

Отмечается, что , в настоящее время на территории Украины для власти "церковь, мечеть, синагога, костел является местом веры, надежды и любви, и ни в коем случае не инструментом политической борьбы".

Читайте также, президент Украины Владимир Зеленский, в связи с Международным днем памяти жертв Холокоста, побывал в Бабином Яру, где открыл инсталляцию под названием "Взгляд в прошлое". Люди должны помнить о диктатуре, нацизме и античеловечном отношении к народу и традициям.

Кроме того, Президент Владимир Зеленский назначил пожизненную стипендию украинскому писателю Василию Голобородько. Василий Голобородько является писателем и лауреатом Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

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