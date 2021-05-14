Синагогу у формі книги висотою одинадцять метрів відкрили на території меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" у Києві. Її автор - знаменитий архітектор зі Швейцарії Мануель Герц. За задумом, це не просто красива будівля з рухомою конструкцією а, насамперед, місце для роздумів і молитви за вбитими.

Символічну синагогу "Місце для роздумів" спорудили на території Меморіального центру "Бабин Яр", безпосередньо на схилі, який був місцем масового вбивства євреїв. Її відкриття чекали тринадцять років та приурочили до Дня пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. До цього дня композитор Олексій Ратинський навіть написав музичний твір, яким і відкрили захід

Синагогу спроєктував швейцарський архітектор Мануель Герц. Це одинадцятиметрова дерев'яна споруда у формі книжки, що відкривається та закривається за допомогою спеціальних механізмів. Оздоблена візерунками й текстами молитов, які повторюють традиційний розпис старовинних синагог у Західній Україні, знищених під час Другої світової війни і Голокосту. На відкриття Мануель прийшов із маленьким сином.

Мануель Герц, архітектор синагоги "Місце для роздумів":

Я взяв участь у цьому проекті лише через два тижні після того, як народився мій син. Я дивився в його очі і розумів, що така меморіальна синагога має бути не тільки місцем, де вшановують пам'ять тут загиблих, але й святкує нове життя

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Українська держава є щирою, справжньою спільною домівкою для всіх національностей, для всіх релігій і традицій, серед яких іудаїзм посідає почесне місце.

Свідки жахливих подій ліквідації гетто кажуть, що день відкриття меморіальної синагоги для них - історичний. Колишній в'язень Шаргородського гетто на території окупованої фашистами Вінницької області Борис Забарко був врятований завдяки українській сім'ї.

Борис Забарко, колишній в'язень Шаргородського гетто:

В очень многих украинских семьях прятались еврейские семьи. Нас прятала семья Самборских. Килина Самборская - это бабушка, Пылып Самборский - дедушка. И Анна Самборская, Петр Самборский - их дети. И вот эти. Благодаря этому мы выжили

Синагога "Місце для роздумів" відсьогодні відкрита для відвідувачів за умови дотримання карантинних норм.