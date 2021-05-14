"Дає можливість захищатися до смерті": Учайкін оцінив ситуацію з легалізацією зброї [ Редактировать ]
В п'ятницю, 14 травня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА" голова Української асоціації власників зброї Георгій Учайкін заявив, що легалізація зброї - це не засіб нападу, а засіб самозахисту.
"Я не є законотворцем, але в Європі є директива ЄС, яка визначає основні принципи, на яких має бути побудоване законодавство європейських країн, які знаходяться в ЄС. І Україна, яка задекларувала свій шлях в ЄС, теж буде змушена дотриматись цього документу, він є", - сказав він.
Все добре, все зрозуміло. Ніхто не каже, що зброя - це інструмент нападу. Це зброя самозахисту. Українці мають сьогодні статтю 263, яка чітко дає нам можливість захищатися зі зброєю в будь-який спосіб, включно до смерті, у 3 випадках:
1. протиправне проникнення в житло
2. напад групи осіб, а це вже двоє
3. напад озброєних людей
"Чому ми не можемо в цих випадках використовувати зброю? Так, безумовно, судова практика ще недосконала. Можливо, тому, хто застосує зброю для самозахисту і виживе, доведеться дуже незручно сидіти в суді. Але може він не буде лежати в морзі", - додав він.
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