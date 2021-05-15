Людина, яка в Україні захищається, завжди страждає в суді. Якщо вбили людину, є презумпція винуватості щодо того, хто це зробив. Про це у п'ятницю ввечері під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА" заявив адвокат Андрій Циганков.

Є питання права на вбивство. А вбивство це злочин. Є труп, є справа. А потім з'ясовується, чи правомірно була застосована необхідна оборона. Тому позиція в тому, що труп визначає злочин, а не дія визначає захист. Ну така ситуація.... Я не згоден, що є зброя захисту, а є зброя нападу. Є зброя. А її застосовують для захисту чи нападу. Розум створює зброю нападу чи захисту.

Юрист нагадав, що зброя і захист в суді це різні питання. І вважає, що разом із придбанням зброї, людина має отримати договір з адвокатом. Бо якщо вона придбала зброю і застосує її, вона обов'язково опиниться на лаві підсудних.

Легалізація зброї має ще одну функцію - вона дисциплінує владу: і правоохоронців, і міністрів, і народних депутатів. Вони будуть знати, що 3-5 охоронців не відсторонять їх від тих, хто їх обрав. І люди під куполом, вони коли будуть розуміти, що на вулиці ходять люди, у яких є легальна зброя. Це дисциплінує владу у будь-якому випадку.

Адвокат вважає, що питання зброї це є питання відповідальності, права і бізнесу для держави.