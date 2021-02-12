Китайский беспилотный космический аппарат "Тяньвэнь-1" прислал на Землю видео, сделанное с орбиты Марса. Ролик опубликовало Центральное телевидение Китая.

Зонд снял поверхность Красной планеты, на кадрах также можно рассмотреть марсианский рельеф.

Ранее "Тяньвэнь-1" прислал черно-белую фотографию Марса: на нем видны Ацидалийская равнина, равнина Хриса, плато Меридиана, кратер Скиапарелли и долины Маринер.

10 февраля зонд успешно вышел на первичную эллиптическую орбиту Марса. В мае-июне "Тяньвэнь-1" должен совершить мягкую посадку.

Место посадки - южная часть равнины Утопия. Ученые предполагают, что в этой части планеты на поверхность могли выходить грунтовые воды.

Космический зонд "Тяньвэнь-1" весит 5 тонн: 1,3 тонны приходится на марсоход модуль и 3,7 тонны на орбитальную станцию. Он оснащен 13 научными приборами.

Среди научных целей китайской космической миссии - исследование морфологии и геологических характеристик поверхности Марса, поиски залежей льда и осадочных пород, изучение ионосферы, магнитного поля и внутренней структуры планеты.

Ранее сообщалось, что первый зонд из флотилии космических кораблей вышел на орбиту Марса. Космический аппарат "Надежда" (Al-Amal), разработанный в ОАЭ, вечером 9 февраля отправил сообщение, что выход на орбиту Красной планеты прошел успешно.