Коронавирус продолжает бушевать в Украине: статистика на 16 мая [ Редактировать ]
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В Украине за минувшие сутки, 15 мая, зафиксировано 3 620 новых случаев коронавируса, умерли 133 человека Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, заболели в том числе 172 ребенка и 60 медработников.
За минувшие сутки:
- госпитализировано - 2 208 человек;
- летальных случаев - 133;
- выздоровело - 7 921 человек;
- проведено тестирований за сутки - 38 911 (в том числе методом ПЦР - 17 389, методом ИФА - 3 848, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 17 674).
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2 153 864 человека;
- выздоровело - 1 857 724 человека;
- летальных исходов - 48 075;
- проведено ПЦР-тестов - 9 841 788.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (530), Киевской (277), Донецкой (260), Одесской (231) и Херсонской (194) областях.
За минувшие сутки прививки от коронавируса получили 6 164 человека, с начала прививочной кампании - 939 238 человек.
Ранее мы писали, что международная группа исследователей заявила, что у части больных, у которых были обнаружены тяжелые формы коронавирусной инфекции, наблюдались крайне негативные последствия в работе головного мозга. Ученые проанализировали состояние 3 тысяч пациентов.
Кроме того, американские ученые провели исследование и выяснили, у каких пациентов вероятность смерти в шесть раз выше, чем у пациентов без неврологических осложнений. Специалисты проверили данные из 133 больниц для взрослых на всех континентах, кроме Антарктиды.
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