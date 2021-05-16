В Украине за минувшие сутки, 15 мая, зафиксировано 3 620 новых случаев коронавируса, умерли 133 человека Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, заболели в том числе 172 ребенка и 60 медработников.

За минувшие сутки:

госпитализировано - 2 208 человек;

летальных случаев - 133;

выздоровело - 7 921 человек;

проведено тестирований за сутки - 38 911 (в том числе методом ПЦР - 17 389, методом ИФА - 3 848, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 17 674).

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2 153 864 человека;

выздоровело - 1 857 724 человека;

летальных исходов - 48 075;

проведено ПЦР-тестов - 9 841 788.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (530), Киевской (277), Донецкой (260), Одесской (231) и Херсонской (194) областях.

За минувшие сутки прививки от коронавируса получили 6 164 человека, с начала прививочной кампании - 939 238 человек.

Ранее мы писали, что международная группа исследователей заявила, что у части больных, у которых были обнаружены тяжелые формы коронавирусной инфекции, наблюдались крайне негативные последствия в работе головного мозга. Ученые проанализировали состояние 3 тысяч пациентов.

Кроме того, американские ученые провели исследование и выяснили, у каких пациентов вероятность смерти в шесть раз выше, чем у пациентов без неврологических осложнений. Специалисты проверили данные из 133 больниц для взрослых на всех континентах, кроме Антарктиды.

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