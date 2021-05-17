Американська поліція намагалась впіймати бенгальського тигра [ Редактировать ]
Бенгальський тигр гуляв вулицями американського міста Г'юстон. Поліція майже тиждень намагалася його впіймати. З'ясувалося, спокій у районі порушувало 9-місячне кошеня майже ручне і лагідне до людей.
Його тримала вдома подружня пара, хоча місцеві закони це забороняють. За твариною не догледіли. Тож тигра вилучили правоохоронці й віддали до притулку.
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