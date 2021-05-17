12-летний палестинский рэппер MC Abdul прочитал рэп среди разрушенных зданий в Газе, чтобы рассказать миру о нападениях Израиля. Соответствующее видео подросток опубликовал на своей странице в Instagram.

"Прошедшая неделя была очень тяжелой для моего дома, в городе Газа. Я просто хочу, чтобы мир знал о ситуации в Палестине. Музыка - это то, что меня поддерживает ... Все, что мы хотим, - это мир", - написал MC Abdul.

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"Палестина была оккупирована десятилетиями. Но это родина на протяжении веков. Эти земли полные воспоминаний для поколений моей семьи. Оливковые деревья гарантировали, что люди не останутся голодными. Жить с ограничениями, угнетенные оккупацией. Вы хотите увидеть боль? Посмотрите на лица людей! Представьте, что вас выгнали из единственного дома, который вы когда-либо знали. Мы молимся за наши души, пока они охотятся на наши дома", - поет мальчик.

По его словам, ситуацию не просто выразить словами.

"Это не просто выразить словами, глядя на мою младшую сестру. Она этого заслуживает? Растет в мире, где к ней относятся неодинаково. Отказано в праве жить свободно из-за того, откуда она пришла. Они хотят занять эту землю. Но я не позволю им занять мой разум. Я остаюсь на этой стороне, так как пишу о своей жизни. Жизнь, ложь ", - отмечает 12-летний рэпер.

MC Abdul подчеркивает, что его единственная миссия - сделать так, чтобы их голоса были услышаны.

"Моя единственная миссия - заставить людей услышать. Это для шейха Джарра. Я надеюсь, что они могут изменить ситуацию. Потому что то же самое произошло в 48 году, когда мои бабушка и дедушка были выселены и вынуждены уйти в лагерь беженцев в Газе. Нет, ничего не изменилось. Они никогда не могли вернуться. Так вот где я нахожусь сегодня. Получаю звонки от кузенов, чтобы узнать, жив я. Это не фейерверк, освещающий небо. Мы стараемся отпраздновать Курбан-байрам и сохранить веру. Думаю, вы видите, как накапливаются незабываемые воспоминания филистимлян (филистимляне - древний народ, который принимал участие в нашествии народов моря и позже осел в Палестине, названной его именем. Широкой публике этот народ известен благодаря многочисленным упоминаниям в Библии)", - говорится в песне.

Ранее сообщалось, что армия Израиля уничтожила бункер террористов на юге Газы. Также мы писали о том, что из Газы по Израилю выпустили невероятное количество ракет.

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