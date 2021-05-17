Обильное питье воды, которое рекомендуют многие специалисты, на самом деле вредит организму. Жидкость вымывает очень много необходимых для нормального функционирования элементов.

Об этом заявил турецкий нефролог Серкан Йилдиз, пишет ukrhealth.net.

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Врач отметил, что вымывается натрий, которого в крови человека должно быть в норме 135-145 миллимоль на литр. По словам эксперта, в случае нехватки натрия у человека может наступить отравление водой, которое называется гипонатриемией.

Многие рекомендуют восполнять недостаток натрия большим количеством соли, однако Йилдиз предостерегает, что это может нанести вред людям с заболеванием сердца и почек.

Ошибочны, по словам нефролога, и заявления о том, что употребление большого количества воды способствует похудению.

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