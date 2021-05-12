Введение COVID-сертификатов: когда украинцы смогут путешествовать по Европе [ Редактировать ]
Введение COVID-сертификатов даст возможность украинцам путешествовать по странам Европы. Путешествия могут стать возможными уже летом. Об этом заявил замминистра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития Ярослав Кучер на брифинге.
Он отметил, что введение сертификатов не означает, что сразу откроются границы в Европу. Соответствующее решение должен принять Евросоюз.
"Введение COVID-сертификатов точно упростит путешествия в будущем. Я думаю, это будет работать уже летом. Но при этом никого обязывать делать этот сертификат тоже пока не планируется. Но точно с сертификатом удобнее будет пересекать границу", - сказал Кучер.
Замглавы Минздрава также объяснил, как украинцам будут выдавать COVID-сертификаты.
"Сертификат, предварительно мы планируем, что будет выдаваться через приложение "Дія". Его можно будет получить непосредственно после прививки. И прорабатывается вариант, если вам это нужно, предоставления сертификата в бумажном виде через Центр предоставления административных услуг. Но решение финальное будет принято впоследствии", - рассказал Ярослав Кучер.
Ранее мы писали о том, что в Минздраве сделали заявление по выдаче COVID-сертификатов в Украине.
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