В понедельник,17 мая, Минцифры во время Diia Summit 2.0 презентовало масштабное обновление "Дії", в рамках которого запустили более 10 новых электронных услуг. Они уже сейчас доступны на портале и в приложении.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства и комитета цифровой трансформации.

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Президент Владимир Зеленский во время Diia Summit 2.0 заявил, что Украина - первая страна в мире, где цифровые паспорта имеют такую же юридическую силу, как и бумажные.

Сейчас в приложении и на портале "Дія" для украинцев доступны такие услуги:

- Изменение места регистрации онлайн. Для этого нужна только ID-карта, 10-15 минут на заполнение заявления в Дії и онлайн-подтверждение владельца жилья. Услуга уже доступна для жителей Киева, Харькова, Винницы, Луцка, Ровно, Кривого Рога и Мариуполя. За год услугу планируют распространить на всю страну. Также запущена регистрация права собственности онлайн, благодаря чему и доступна смена места регистрации в несколько кликов.

- Автоматическая регистрация ФЛП. Отныне открыть собственный бизнес можно автоматически онлайн, без участия госрегистратора. Заявка на открытие ФЛП сразу поступает в реестр физлиц-предпринимателей. Требуется 10-15 минут на заполнение заявления и меньше чем 2 секунды на его обработку.

- Уплата налогов и подача деклараций. Процесс подачи деклараций упростили: вместо двух страниц и более 30 полей (из которых нужно знать, где правильно заполнять) теперь достаточно ответить только на 4 вопроса и внести сумму дохода для расчета единого налога. Система уведомлений будет напоминать о предельных датах подачи деклараций и уплаты налогов.

- Дія.Подпись - электронная подпись в смартфоне. Теперь можно подписывать любые документы, получать госуслуги бесплатно просто с телефона в несколько кликов.

- NFC-авторизация. В действии теперь можно авторизоваться, приложив ID-карту к смартфону. 30 секунд и в приложение подтянутся все документы и сгенерируется электронная подпись.

- Статический QR-код. Теперь не обязательно ксерить копии документов или заполнять бланки. Например, поселяясь в отель или оформляя кредит в банке. С помощью статического QR можно делиться необходимыми документами онлайн. Бизнесу не нужно делать техническую интеграцию и покупать оборудование - нужно в кабинете на портале Дія сгенерировать QR-код и распечатать его. Человек сканирует QR-код и дает согласие на распространение документов. Важно, что компания не сможет требовать от клиента дополнительные копии документов и избыточные копии данных. Также в "Дії" можно увидеть историю шерингов: когда, сколько раз и с кем делились цифровыми копиями документов.

- Новые строительные услуги. Для класса последствий СС2/СС3 - электронное разрешение на выполнение строительных работ и электронный сертификат о принятии в эксплуатацию ; автоматическая регистрация декларации о начале выполнения строительных работ для объектов класса последствий СС1; онлайн-выдачи строительного паспорта застройки земельного участка.

- E-петиции. Украинцы смогут создавать, просматривать и поддерживать электронные петиции на портале "ВзаємоДія" или в приложении Дія. Это первый этап внедрения электронной демократии в Украине.

- Замена водительского и обновленный раздел "Штрафы". Подать заявку на новое удостоверение в "Дії" можно за 5 минут. Также для тех, у кого есть водительское удостоверение, каждый час "Дія" будет обновлять раздел "Штрафы". Также станут доступными штрафы, выписанные патрульными. Если будут новые, то они сразу там появятся, а приложение пришлет оповещение. За 5 дней до окончания срока оплаты "Дія" напомнит о неоплаченном штрафе, выписанным патрульным.

- Подача заявления на намерение получить льготную ипотеку для внутри-перемещенных лиц. Доступен кредит на жилье переселенцам, пострадавшим из-за российской агрессии в Крыму и на востоке Украины. Кредит на 20 лет под 3% годовых. Заявление можно подать на портале "Дія" за 10 минут.

- Уплата админсбора онлайн. Нужно будет навести камеру в действии на QR-код возле регистратора. Квитанция будет сформирована автоматически. 2 клика заменят 2 визита. Доступная в Одессе, Хмельницком и Ровно, услуга постепенно будет масштабироваться на всю Украину.

- Регистрация мощностей операторов рынка. Теперь можно автоматизировать весь процесс - регистрация через портал "Дія" займет 1 минуту. Мощности рынка - это любое оборудование для производства, хранения или транспортировки пищевых продуктов. От пчеловодства, кофейни или МАФа с мороженым до грузовиков-холодильников и торговых сетей супермаркетов.

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