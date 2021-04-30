Девочка похудела с 55 до 28 кг Источник: Министерство здравоохранения Украины

В Одессе 29 апреля от анорексии умерла 12-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По предварительным данным, школьница пыталась похудеть и довела организм до критического состояния. Врачи пытались ее спасти, но было слишком поздно.

Подробности трагедии сообщает 8NEWS. По словам главного врача городской больницы №3 Елены Артемовой, девочку привезли уже в коме. Она была в крайне тяжелом состоянии.

По словам доктора, у школьницы был замедленный пульс - 20 уд/мин, температура тела упала до 35,2 градуса, а сатурация - 75%. Ребенка подключили к аппарату ИВЛ, поскольку было подозрение на COVID-19.

Из-за истощения у девочки были повреждены абсолютно все органы, а вес составлял всего 28 кг.

Вместе с ней в больницу приехала бабушка. Она рассказала, что еще несколько месяцев назад девочка весила 55 кг.

Врачи 19 часов пытались реанимировать ребенка, но их усилия были тщетны. Мать девочки приехала в больницу уже после ее смерти. На родителей завели уголовное дело.

Напомним, что аналогичная трагедия в августе прошлого года произошла в Черкасской области. Пытаясь похудеть, 27-летняя девушка сбросила вес до 30 кг, доведя себя до голодной смерти.