В Одессе от анорексии умерла школьница: ее привезли в больницу с весом 28 кг [ Редактировать ]
Источник: Министерство здравоохранения Украины
В Одессе 29 апреля от анорексии умерла 12-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
По предварительным данным, школьница пыталась похудеть и довела организм до критического состояния. Врачи пытались ее спасти, но было слишком поздно.
Подробности трагедии сообщает 8NEWS. По словам главного врача городской больницы №3 Елены Артемовой, девочку привезли уже в коме. Она была в крайне тяжелом состоянии.
По словам доктора, у школьницы был замедленный пульс - 20 уд/мин, температура тела упала до 35,2 градуса, а сатурация - 75%. Ребенка подключили к аппарату ИВЛ, поскольку было подозрение на COVID-19.
Из-за истощения у девочки были повреждены абсолютно все органы, а вес составлял всего 28 кг.
Вместе с ней в больницу приехала бабушка. Она рассказала, что еще несколько месяцев назад девочка весила 55 кг.
Врачи 19 часов пытались реанимировать ребенка, но их усилия были тщетны. Мать девочки приехала в больницу уже после ее смерти. На родителей завели уголовное дело.
Напомним, что аналогичная трагедия в августе прошлого года произошла в Черкасской области. Пытаясь похудеть, 27-летняя девушка сбросила вес до 30 кг, доведя себя до голодной смерти.
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