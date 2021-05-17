В TikTok одна из подписчиц Эми Данбар рассказала необычную историю о том, как родила здорового ребенка во сне. Видеоролик с ее рассказом собрал более 760 тысяч просмотров.

Так, по словам женщины, после 12 часов схваток ей сделали эпидуральную анестезию, благодаря которой она перестала чувствовать боль и уснула. Спустя некоторое время в палату Данбар зашла медсестра, чтобы проверить ее состояние.

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Медработница разбудила женщину и сказала, что не видит на мониторе сердцебиение ребенка. Она успокоила Эми и попросила перевернуться на бок.

Перевернитесь на бок, и я найду его; скорее всего, ребенок просто сместился.

Когда Данбар стала переворачиваться она увидела, что в ее постели лежит новорожденная девочка.

Она родилась, пока я спала.

Новоиспеченная мать сразу же испугалась, так как ребенок не плакал. Тем не менее после обследования оказалось, что девочка родилась здоровой и ее жизни ничто не угрожает.

Ранее сообщалось, что в Волынской области женщина родила за рулем. Роженица решила самостоятельно добраться до роддома, но не успела.

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