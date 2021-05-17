В понедельник, 17 мая, министерство общественных работ и жилищного строительства прибрежного анклава заявило, что за неделю эскалации конфликта с Израилем в секторе Газа полностью разрушено более 800 жилых зданий. Об этом сообщает радиостанция Donia Al-Watan.

Еще порядка 10 тысяч зданий повреждены.

Также сообщается, что в анклаве создано порядка 80 бригад, которые участвую в извлечении из-под завалов погибших и раненых.

По последним данным, в секторе погибли 220 человек.

При этом в Израиле говорят, что данные о гибели боевиков не озвучиваются.

Ранее сообщалось, что Израиль сравнял с землей 11-этажный медиа-центр в секторе Газа.

Напомним, что 120 украинцев хотят эвакуироваться из сектора Газа.

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